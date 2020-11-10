Опрос: больше половины россиян доверяют полицейским

Больше половины россиян доверяют полицейским – 58%. Опрос проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как пишут «Известия», на первом месте по уровню доверия – полиция на транспорте, далее сотрудники дежурной части и на третьем месте – инспекторы по делам несовершеннолетних.

Так, 41% жителей регионов оценивают работу полиции положительно, столько же опрошенных дают среднюю оценку и 14% опрошенных считают, что сотрудники не справляются со своими обязанностями.

По усредненному мнению полицейский должен обладать такими характеристиками, как опрятность, храбрость, дружелюбность и вежливость.