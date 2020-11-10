Флешмоб в поддержку кафе и ресторанов Татарстана запустили активисты партии Роста

В Татарстане активисты партии Роста запустили флешмоб в поддержку заведений общественного питания, которые страдают от «коронавирусных» мер. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Из-за страха заразиться коронавирусом многие реже стали ходить в кафе и рестораны. А после введения ограничения на работу заведений общепита в ночное время, работникам вновь грозят сокращения», - говорится в сообщении.

Жители, которые хотят поддержать эту отрасль могут купить кофе себе или родным сделать фото и опубликовать в соцсетях с хештегами #солидарность #купикофе #закажиеду.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом.