«Как обезопасить себя в такой толпе?»: казанцы пожаловались на огромные очереди в больнице №5

В соцсетях пользователи поделились фото очереди в больнице №5. Снимок вызвал много эмоций со стороны жителей.

«Вот что творится в 5 поликлинике. Всего два участковых терапевта на всю больницу! Очень много людей, и как же обезопасить себя от ковид в такой толкучке?», - подписал фото автор.

Под постом жители традиционно разделились на «хороших» и «плохих» комментаторов.

«Я не могу понять нынешнюю систему здравоохранения. Почему сейчас проблема записаться к участковому терапевту? Почему невозможно попасть к узким специалистам? Где все медики? Где выпускники медицинских вузов? Что вообще происходит?или пора прощаться с бесплатной медициной?»

«Пейте витамины, не ходите раздетые в прохладную погоду, не мерзнете на улице, не выходите с мокрой головой, надевайте носочки теплые, не простужайтесь в общем)) и не надо будет бегать по поликлиникам»

«8 поликлинике на Сибирском тракте, вообще один терапевт принимает»

«Просто все врачи ушли в бизнес».