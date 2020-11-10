В этом году Сбербанк празднует 179-й День рождения. И в честь праздника банк объявил Зеленый день, который пройдет 11-12 ноября — для частных клиентов и 11-17 ноября — для корпоративных клиентов.

В 2020 году в Зелёный день скидки жителям Татарстана предоставят более 170 федеральных и региональных компаний:

«220 Вольт» — скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

Xiaomi — скидка до 24% на смартфоны;

«Дочки-Сыночки» — скидка до 20% на одежду и обувь;

«Эльдорадо» — скидка до 30%;

Lamoda — скидка 25% на весь ассортимент;

«Победа» — скидка 15% на все направления полётов;

«Газпромнефть» — скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

«Детский мир» — дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары;

Huawei — скидка 30% и т.д.

Наряду с федеральными представителями, партнерами Зеленого дня стали региональные компании: «Дом книги», «Книга+» и застройщики КамаСтройИнвест, #Суварстроит, Группа компаний «ЖИК г. Казани», девелоперская компания «Унистрой», АО «ДК «АНТЕЙ», строительная компания Арт-Строй, КОМОССТРОЙ. Они приготовили специальные скидки для своих клиентов.

Также свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера:

СберПрайм — подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска, — всего за 999 рублей на два года.

Okko — 990 рублей за три месяца «Оkko. Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм.

Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;

Самокат — скидка 300 рублей на заказ от 600 руб.;

СберЗдоровье — скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + две консультации узких специалистов в течение года;

СберМобайл — скидка 25 % на 3 месяца связи на все тарифы.

Чтобы получить лучшие скидки на Зелёный день, необходимо выполнить три простых действия:

1. 10 ноября авторизоваться на сайте по Сбер ID.

2. Заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы вам пришло напоминание о начале распродажи.

3. Пригласить друга на страницу Зелёного дня и получить дополнительные скидки.

Все полученные скидки будут храниться в личном кабинете на странице.

* среди предложений Сбербанка

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