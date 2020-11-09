Материал не найден!

Новости Казани и РТ
12:36, 09.11.2020Уснул с линзами, проснулся с хорошим зрением: как казанцам остановить ухудшение зрения
12:48, сегодня«Как обезопасить себя в такой толпе?»: казанцы пожаловались на огромные очереди в больнице №5
11:56, сегодняОперштаб Татарстана опубликовали свежую статистику по заболевшим коронавирусом за сутки
10:45, сегодня«Шансов у людей выйти не было»: появились подробности пожара в Казани с пятью погибшими
10:16, сегодня«Никаких очередей и столпотворений!»: мэр Казани поручил подготовить новогодние мероприятия в парках
20:40, 09.11.2020Ирек Файзуллин назначен врио главы Минстроя России
20:18, 09.11.2020Итоги дня в Татарстане: смерть беременной певицы с ковидом, очередь скорых, прогноз синоптиков
19:58, 09.11.2020В Кремле рассказали, с чем связаны отставки нескольких министров
19:13, 09.11.2020Самый дорогой особняк в Казани выставили на продажу
18:14, 09.11.2020Гафаров обвиняет государство в зависти, а в городе не соблюдают ограничения: итоги дня в Челнах
17:57, 09.11.2020«Не могла сделать шага без одышки»: жительница Челнов рассказала, как ее лечили от коронавируса
17:28, 09.11.2020По факту расстрела солдат и убийства офицера в Воронежской области возбуждено уголовное дело
17:06, 09.11.2020«Началась дичь»: Журналист Илья Варламов встал на защиту затравленного футболиста Артема Дзюбы
16:05, 09.11.2020«Заработал слишком много»: Эрик Гафаров рассказал, зачем на него завели уголовное дело в России
16:03, 09.11.2020В Госдуме рассмотрят проект закона о повышении возраста молодежи
15:39, 09.11.2020Погода на неделю в Татарстане: до -8 и снег
15:09, 09.11.2020ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа
14:56, 09.11.2020На фоне роста заболеваемости коронавирусом россияне стали чаще обращаться к психологам
13:12, 09.11.2020Новый наземный пешеходный переход появится на улице Пушкина в Казани
13:00, 09.11.2020Мужчины реже женщин жалуются на дефицит отдыха и стрессы
12:48, 09.11.2020Тело мужчины обнаружили после пожара в Татарстане
12:34, 09.11.2020В одном из районов Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа
11:51, 09.11.2020Министром строительства и ЖКХ России станет министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин
11:42, 09.11.2020Труп челнинского бизнесмена нашли в автомобиле
11:38, 09.11.2020Билайн и Альфа-Банк объявили о стратегическом партнерстве
10:39, 09.11.2020Мужчина из Казани напал на продавщицу магазина и похитил деньги
10:08, 09.11.2020Беременная певица из Казани заболела коронавирусом и умерла
09:51, 09.11.20205 причин пить кофе по утрам
09:45, 09.11.2020«Я не идеален»: футболист Артем Дзюба прокомментировал интимное видео с ним в интернете
09:04, 09.11.2020ВТБ запускает промо-вклад «Новогодний» с доходностью до 5,3% годовых
07:16, 09.11.2020Татарстанцы лечат коронавирус червями
21:12, 08.11.2020Школьник порезал шестилетнюю сестру и выстрелил в родителей из-за того, что его не отпускали гулять
19:35, 08.11.2020Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Казани и сбил пешехода
16:49, 08.11.2020С умершим телережиссером Ильсуром Садыковым простятся в Казани
16:33, 08.11.2020«Не доверяю вакцине»: больше половины жителей Казани не хотят ставить прививку от коронавируса
16:06, 08.11.2020В Челнах крошечный метеорит продают за 100 тысяч рублей
15:19, 08.11.2020«Составлена из голосов выживших»: Роберт Гараев выпускает книгу о преступных группировках Татарстана
14:43, 08.11.2020Синоптики Татарстана обещают гололедицу и мокрый снег
14:19, 08.11.2020Капитан сборной РФ по футболу Дзюба оказался в центре скандала после ролика с самоудовлетворением
13:30, 08.11.2020Медики объяснили, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус
10:50, 08.11.2020Из-за шума в Казани запретили в фитнес-зале занятия тяжелой атлетикой и оштрафовали владельца
09:21, 08.11.2020В Казани после болезни скончался известный телережиссер Ильсур Садыков
19:15, 07.11.2020Дождь и мокрый снег ожидаются завтра в Казани
17:16, 07.11.2020В Казани прошел «Умный митинг». Одно из требований участников - остановка строительства МСЗ
16:14, 07.11.2020Эксперт назвал себестоимость медицинской маски в Татарстане
14:55, 07.11.2020Ранее судимый казанец зарезал приятеля во время пьянки
13:38, 07.11.2020Челнинка пришла в гости к сыну и нашла его труп
12:58, 07.11.2020«Никогда не говори никогда»: Минниханов рассказал, введут ли в Татарстане тотальные ограничения
12:15, 07.11.2020В Казани напротив ТЦ «Олимп» насмерть сбили пешехода
12:01, 07.11.2020Все, кто ищут в земле какие-нибудь сундуки или драгоценности, могут найти более ценное сокровище
11:23, 07.11.2020В Татарстане третий день подряд выявляют больше полусотни новых случаев заражения коронавирусом
10:10, 07.11.2020Family Office Private Banking ВТБ признан лучшим в России
08:54, 07.11.2020Правоохранители возбудили уголовное дело из-за издевательств над ребенком-инвалидом в Татарстане
08:30, 07.11.2020Коммунальщики в Казани игнорировали просьбы матери ребенка-инвалида установить пандус в подъезде
17:30, 06.11.2020Синоптики предупредили жителей Татарстана о гололедице на дорогах
19:30, 05.11.2020Унижение полицейского и атака хакера: итоги дня в Челнах
18:13, 05.11.2020«Мы считаем, что это сговор»: жители Нижнекамска жалуются на «Триумф-НК» и бездействие полиции
15:09, 05.11.2020Туман накроет Челны в ближайшие часы
11:14, 05.11.2020Челнинец на «Шевроле» сбил пятилетнюю девочку
08:25, 05.11.2020В Татарстане спасли двух рыбаков, заблудившихся в камышах
16:36, 04.11.2020Наиль Магдеев: спасать общественный транспорт Набережных Челнов будет Внешэкономбанк
13:22, 04.11.2020Крупа вместо запчастей: татарстанец заказал детали для мотоцикла и нарвался на мошенника со стажем
10:44, 04.11.2020Полиция привлечет челнинку, которая выгнала машину скорой помощи со своего парковочного места
16:17, 03.11.2020Изнасиловал возлюбленную убитого и ее дочь: подробности жестокого преступления в Челнах
15:12, 02.11.2020В Челнах раскрыли ячейку экстремистов
12:05, 02.11.2020Пациентам с подозрением на коронавирус в Нижнекамске предлагают дожидаться очереди в палатке
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«Шансов у людей выйти не было»: появились подробности пожара в Казани с пятью погибшими
«Никаких очередей и столпотворений!»: мэр Казани поручил подготовить новогодние мероприятия в парках
Пожар в здании бывшей проходной предприятия в Казани унес жизни 5 человек
Ирек Файзуллин назначен врио главы Минстроя России
Итоги дня в Татарстане: смерть беременной певицы с ковидом, очередь скорых, прогноз синоптиков
В Кремле рассказали, с чем связаны отставки нескольких министров
Самый дорогой особняк в Казани выставили на продажу
По факту расстрела солдат и убийства офицера в Воронежской области возбуждено уголовное дело
«Началась дичь»: Журналист Илья Варламов встал на защиту затравленного футболиста Артема Дзюбы
На «покойницу» в гробу из Казани составили протокол об административном нарушении
В Госдуме рассмотрят проект закона о повышении возраста молодежи
Погода на неделю в Татарстане: до -8 и снег
На фоне роста заболеваемости коронавирусом россияне стали чаще обращаться к психологам
Новости РОССИИ
19:39, 09.11.2020Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
11:31, 06.11.2020В тесноте, да не в обиде: как казанцам организовать пространство в однушке и не погрязнуть в хламе
09:35, 06.11.2020Не нужно «косить» от армии: как законно получить военный билет в Казани
10:34, 09.11.2020Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
08:00, 04.11.2020Опрос среди всех казанцев: что нужно продуктовым магазинам, чтобы дотягивать до европейских?
07:46, 09.11.2020Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
10:19, 07.11.2020Иммунолог рассказал о самом настораживающем симптоме коронавируса
19:56, 06.11.2020Назван еще один ранний симптом коронавируса
18:40, 06.11.2020Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни
14:04, 06.11.202011-летняя школьница в Москве почувствовала себя плохо и умерла на уроке
19:18, 05.11.2020Запрещала есть, била и выгоняла на мороз: в Барнауле под суд пойдет женщина, истязавшая сына
16:53, 05.11.2020Мужчина избил и изнасиловал в машине двух девочек
09:58, 05.11.2020Вирусолог рассказал, что влияет на повторное заражение коронавирусом
11:04, 04.11.2020В России врача, награжденного медалью за борьбу с ковидом, уволили из-за подозрения в коррупции
18:52, 02.11.2020Надо свечку зажечь: под Волгоградом родители мальчика изгоняли бесов подручными средствами
13:35, 01.11.2020Водитель КАМАЗа сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе
12:05, 01.11.2020Инфекционист рассказал, кому может не помочь вакцинация от коронавируса
19:52, 31.10.2020Судимого за изнасилование жителя Екатеринбурга изнасиловал знакомый
17:45, 31.10.2020Ученые назвали неожиданный источник распространения коронавируса
09:12, 31.10.2020Врач заявила, что коронавирус может вызывать психическое расстройство
16:39, 30.10.2020Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, 30.10.2020Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
19:35, 29.10.2020В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
10:42, 29.10.2020В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
09:17, 26.10.2020Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
16:17, 22.10.2020Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
19:58, 21.10.2020Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
12:09, 20.10.2020Гастарбайтеры изнасиловали 14-летнюю школьницу в центре Москвы
11:38, 20.10.2020Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса, которые сохраняются и после выздоровления
12:34, 19.10.2020В Москве беременная женщина застрелила мужа и покончила с собой
21:37, 18.10.2020Мужчина сбежал из ковидной больницы. Через несколько месяцев его тело нашли в лесу
19:05, 18.10.2020Россияне назвали странные осложнения, которые вызвал у них коронавирус
17:54, 17.10.2020Мать в Саратове выкинула из окна двоих детей
09:09, 17.10.2020В Уфе двое молодых людей отравились угарным газом. Молодой человек погиб
07:12, 16.10.2020Врач рассказал, как выявить коронавирус при бессимптомном течении
12:20, 14.10.2020Российские ученые разработали новое лекарство от коронавируса
09:19, 14.10.2020В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса
20:51, 13.10.2020Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске
09:26, 13.10.2020Академик рассказал, что может победить коронавирус