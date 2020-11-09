Итоги дня в Татарстане: смерть беременной певицы с ковидом, очередь скорых, прогноз синоптиков

Коронавирус не щадит никого. Так, на днях появилась информация о смерти певицы Лилии Сабировой. Девушка заразилась коронавирусом, когда была беременной. Она умерла при родах.

В сети опубликовали видео, на кадрах которого у больницы №7 в Казани стоит очередь из машин скорой помощи. В комментариях жители жалуются, что осмотр ведет один врач на все учреждение.

По данным Гидрометцентра Татарстана в ближайшую неделю погода несколько изменится. Температура по ночам может достигать до -8 градусов, днем до -5 градусов. Пройдет долгожданный снег.