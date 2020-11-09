Татарстанцы лечат коронавирус червями

Татарстанцы лечат коронавирус с помощью "антиковидных" высушенных червей: происходит это из-за нехватки лекарств от инфекции в аптеках. Некоторые больные COVID-19 для излечения употребляют этих червей в пищу, сообщает ГТРК "Татарстан".

Также в качестве альтернативных методов лечения от коронавируса местные жители используют настойки из гвоздики, имбиря, полыни и лимона. А имеющиеся противовирусные препараты татарстанцы скупают оптом без рецепта от врачей.

При этом медики призывают не покупать лекарства, которые не прописаны лечащим врачом и не принимать их бесконтрольно.

Напомним, что недавно врачи выяснили, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин.