Татарстанцы лечат коронавирус червями

Татарстанцы лечат коронавирус с помощью "антиковидных" высушенных червей: происходит это из-за нехватки лекарств от инфекции в аптеках. Некоторые больные COVID-19 для излечения употребляют этих червей в пищу, сообщает ГТРК "Татарстан".
Также в качестве альтернативных методов лечения от коронавируса местные жители используют настойки из гвоздики, имбиря, полыни и лимона. А имеющиеся противовирусные препараты татарстанцы скупают оптом без рецепта от врачей.
При этом медики призывают не покупать лекарства, которые не прописаны лечащим врачом и не принимать их бесконтрольно.
Напомним, что недавно врачи выяснили, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин.
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