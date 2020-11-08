«Составлена из голосов выживших»: Роберт Гараев выпускает книгу о преступных группировках Татарстана

Экс-группировщик, ныне исследователь казанского феномена Роберт Гараев выпускает книгу про криминальный мир Татарстана.

"Слово пацана" - так называется 600-страничное издание. Оно основано на рассказах выживших членов ОПГ, правоохранителей и простых жителей города, которые, как указано в аннотации к книге, "желают рассказать правду".

"Эта книга о тех, кто сделал насилие своим кредо: бил и попадал под раздачу — профессионально, ежедневно, беспощадно. Это пацаны, участники бесчисленных молодежных группировок, наводнивших поздний Советский Союз. Первым городом, в котором явление стало по-настоящему массовым, была Казань", - говорится в аннотации.

Сам Гараев в подростковом возрасте попал в ОПГ "Низы", во взрослом возрасте он начала исследовать так называемый казанский феномен, ведет тематическое сообщество "В Контакте". Сейчас книга доступна в предзаказе, ее можно приобрести с автографом автора.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал о том, что семья члена группировки "Высотка" из Казани судится с автором другой известной книги про ОПГ - "Бандитский Татарстан". Автор - Максим Беляев - является заместителем председателя Верховного суда Татарстана.