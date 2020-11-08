«Не доверяю вакцине»: больше половины жителей Казани не хотят ставить прививку от коронавируса

60% жителей Казани не готовы вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. Аналитики опросили по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 - из других городов-миллионников.

В число городов, жители которых готовы поставить прививки, вошли Красноярск, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург. Не выразили желания вакцинироваться в Челябинске, Омске, Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани.

ProKazan.ru провел опрос среди подписчиков, который также показал: горожане не настроены ставить прививку от COVID-19. Основной причиной нежелания респонденты назвали недоверие к вакцине. Напомним, что ранее в Казани пять медиков уже получили прививку от коронавируса.