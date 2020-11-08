Как в мае: Татарстан побил очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Татарстане на 8 ноября выявлено 59 новых случаев коронавируса. Последний раз такая цифра, согласно статистике оперштаба, была отмечена в мае.

Среди новых случаев один завозной, остальные заразились в результате контакта с заболевшими в РТ. Новые случаи выявлены в 10 муниципальных образованиях республики: 42 случая в Казани, по три - в Альметьевском и Зеленодольском районах, по два - в Камско-Устьинском, Нижнекамском, Пестречинском, Сабинском, по одному - в Высокогорском, Лаишевском и Тетюшском районах Татарстана.

Пятеро пациентов госпитализировано, 54 получают лечение на дому. Больше всего заболевших среди жителей Татарстана в возрасте от 30 до 50 лет - 21 человек, увеличилось число случаев коронавируса и среди старшего поколения: 15 новых случаев среди населения от 50 до 60 и 14 - от 60 до 70 лет. Семеро заболевших в возрасте от 18 до 30 и двое - от 70 до 80 лет, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в РТ выявлено 8,8 тысяч случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России вступают в силу новые правила лечения COVID-19 на дому и госпитализации пациентов.