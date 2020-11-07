В Казани прошел «Умный митинг». Одно из требований участников - остановка строительства МСЗ

Сегодня в Казани у памятника Муллануру Вахитову прошел "Умный митинг": акция собрала участников различных движений, в том числе, представителей КПРФ, который выступили организаторам мероприятия. В митинге, как сообщает телеграм-канал "NEXT TAT", приняло участие около 100 человек.

Возможно, присутствию на акции представителей различных движений были рады не все:

«Я не буду тыкать пальцем, но у нас есть товарищи-оппортунисты», - заявил во время выступления на акции экоактивист против МСЗ Антон Голубков, указав на Хафиза Миргалимова, первого секретаря татарстанского отделения КПРФ. Впрочем, Миргалимов не согласился с обвинениями.

Источник: скриншот с видео

О задержаниях на акции не сообщается.