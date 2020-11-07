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t.me/tatnexta

В Казани прошел «Умный митинг». Одно из требований участников - остановка строительства МСЗ

07.11.2020, 17:16 30 1 prokazan.ru

Сегодня в Казани у памятника Муллануру Вахитову прошел "Умный митинг": акция собрала участников различных движений, в том числе, представителей КПРФ, который выступили организаторам мероприятия. В митинге, как сообщает телеграм-канал "NEXT TAT", приняло участие около 100 человек.

Источник: t.me/tatnexta
Источник: t.me/tatnexta

 Возможно, присутствию на акции представителей различных движений были рады не все:

 «Я не буду тыкать пальцем, но у нас есть товарищи-оппортунисты», - заявил во время выступления на акции  экоактивист против МСЗ Антон Голубков, указав на Хафиза Миргалимова, первого секретаря татарстанского отделения КПРФ. Впрочем, Миргалимов не согласился с обвинениями.

Источник: скриншот с видео
Источник: скриншот с видео

О задержаниях на акции не сообщается. 

Политика МСЗ
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комментарии

Горожанин
0
07 ноября 2020
17:49
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет!

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