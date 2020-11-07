Правоохранители возбудили уголовное дело из-за издевательств над ребенком-инвалидом в Татарстане

Прокуратура проверила сообщения об издевательствах над ребенком-инвалидом в зеленодольской школе. Сообщалось, что в школьника били хулиганы, плевали ему в лицо, однажды в 30-градусный мороз привязали его к турнику на улице и сняли с него шапку.

Правоохранители установили, что инцидент с плевками в ребенка произошел 28 октября. Школьники утверждают, что на перемене ребенок-инвалид начал их беспричинно оскорблять. Между учениками возник конфликт, один из школьников начал дразнить инвалида и брызги слюны обидчика попали на парту ребенка с ограниченными возможностями. Ученик-инвалид начал возмущаться этим, но вмешалась классная руководительница и успокоила его.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что руководство школы не приняло всех необходимых мер по предотвращению конфликтов учеников. Ребенка на данный момент перевели в другую школу. Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье "истязание", сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.