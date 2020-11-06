Экс-полицейский в Казани предложил «отмазать» знакомого с помощью взятки

Бывшего сотрудника полиции осудят за мошенничество. Прокуратура Татарстана уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый после увольнения из полиции предложил местному жителю «отмазать» его родственника от уголовной ответственности с помощью взятки. При этом обвиняемый никак не мог повлиять на ход и результаты расследования дела. 20 августа экс-полицейский встретился со знакомым и при передаче 350 тысяч рублей его задержали», - говорится в сообщении.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд Казани.