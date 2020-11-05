Итоги дня в Татарстане: ослабление ограничений, смертельное ДТП, инструкции для больных вирусом

5 ноября кабмин Татарстана внес изменения в постановление об ограничениях, которые начали действовать 31 октября. Теперь заведениям общепита можно работать после 23:00, если они находятся за пределами города.

4 ноября на трассе Татарстана лоб в лоб столкнулись легковушка и Газель. В результате ДТП скончался один человек.

Куда обращаться, если у вас температура ниже 38, а если выше 38, а если еще и воздуха не хватает. Все это и не только в простой инструкции, которую дали гражданам на все случаи жизни.