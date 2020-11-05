Итоги дня в Татарстане: ослабление ограничений, смертельное ДТП, инструкции для больных вирусом

Власти Татарстана ослабили ограничения, ранее введенные из-за коронавируса
5 ноября кабмин Татарстана внес изменения в постановление об ограничениях, которые начали действовать 31 октября. Теперь заведениям общепита можно работать после 23:00, если они находятся за пределами города.
На трассе Татарстана произошло смертельное ДТП
4 ноября на трассе Татарстана лоб в лоб столкнулись легковушка и Газель. В результате ДТП скончался один человек.
Власти республики создали инструкции для больных с симптомами коронавируса
Куда обращаться, если у вас температура ниже 38, а если выше 38, а если еще и воздуха не хватает. Все это и не только в простой инструкции, которую дали гражданам на все случаи жизни.
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