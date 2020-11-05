По данным оперштаба Татарстана по состоянию на 5 ноября в регионе зарегистрировано два летальных случая от коронавируса.

Так, скончался 67-летний житель республики, которого привезли в больницу с полисегментарной пневмонией. Состояние ухудшилось из-за хронических заболеваний.

Также скончался 60-летний мужчина, которого привезли в больницу с внебольничной пневмонией. У него были хронические заболевания.

У обоих мужчин коронавирус был идентифицирован. За весь период пандемии в Татарстане от коронавируса скончалось 114 человек.

Напомним, за сутки в республике зарегистрировано 53 случая заражения вирусом.