Эксперт рассказал, при каких условиях россияне смогут вернуть в банки наличные деньги

Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России» Сергей Елин рассказал, какие факторы необходимы для возврата в банки наличных денег, накопленных россиянами.

Ранее сообщалось, что жители страны на фоне коронавируса запаслись наличными на 12,1 трлн рублей.

Как пишут «Известия», деньги смогут вернуться при условии стабильности банковской системы и росте доверия к госполитике в области финансов.

«Основной риск хранения наличных заключается в том, что снятые с депозитов деньги обесцениваются инфляцией. Даже низкие депозитные ставки покрывают официальную инфляцию или, по крайней мере, минимизируют обесценивание», - сказал специалист.

При этом по мнению Елина возрастают риски полной потери накоплений при воровстве.