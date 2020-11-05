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Фото: скриншот видео

Подросток чуть не прыгнул с моста на трамвай в Казани

05.11.2020, 16:28 121 0 prokazan.ru

Пользователи соцсетей выложили ролик, на кадрах которого подросток в Ново-Савиновском районе Казани стоит на мосту и собирается прыгать. Под ним проходит трамвайная линия и очевидцы предположили, что он собирался прыгнуть на трамвай.

«Смотри, что делает», - прокомментировал автор видео.

Очевидцы, которые ехали в машине, даже притормозили, вероятно, для того, чтобы посмотреть итог. Но парень во всей видимости не решился на «отважный» шаг.

В соцсетях даже смогли пошутить на это тему: 

"Когда живешь в Казани и узнал, что Трамп проиграет"

Ну и, традиционно, осудили за необдуманные поступки, местами лаже неприличными словами. 

СМИ Дети Люди в городе Татарстан Казань Общество
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