Подросток чуть не прыгнул с моста на трамвай в Казани

Пользователи соцсетей выложили ролик, на кадрах которого подросток в Ново-Савиновском районе Казани стоит на мосту и собирается прыгать. Под ним проходит трамвайная линия и очевидцы предположили, что он собирался прыгнуть на трамвай.

«Смотри, что делает», - прокомментировал автор видео.

Очевидцы, которые ехали в машине, даже притормозили, вероятно, для того, чтобы посмотреть итог. Но парень во всей видимости не решился на «отважный» шаг.

В соцсетях даже смогли пошутить на это тему:

"Когда живешь в Казани и узнал, что Трамп проиграет"

Ну и, традиционно, осудили за необдуманные поступки, местами лаже неприличными словами.