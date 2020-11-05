Мэр Москвы продлил «дистанционку» для старших классов

Сергей Собянин, мэр Москвы издал указ о продлении «дистанционки» для школьников 6-11 классов до 22 ноября.

Как пишут «Известия», динамика выявляемых случаев коронавируса в начале ноября обострилась. Решение было принято в связи с этим.

«Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на «удаленку» «дистанционка» помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом», — говорится в публикации.

Напомним, на прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о том, что в школах республики вводить "дистанционку" не собираются.