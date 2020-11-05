С грудничком в коридоре: женщина в соцсетях пожаловалась на условиях в ДРКБ Татарстана

В соцсетях появилось видео, на котором женщина показывает, как устроилась в ДКРБ Татарстана с грудным ребенком. К слову, их положили в коридоре.

«Положили в коридоре, прямо перед лифтом, под электрощитками. Поставили ширму, мест нет», - говорит женщина на видео.

При этом в комментариях не все стали защищать автора видео. Многие считают, что лучше так, чем дома без наблюдения врача и женщина должна войти в положение больницы, так как в республике действительно сложная эпидобстановка.

"А что делать если мест нет,они вас не выгнали,а на свой страх и риск предложили выход. Если ребенок болеет,я на стульях спать буду стоя,лишь бы лечили"

"Я не думаю что они вас туда специально положили. Такая ситуация значит. Это прекрасная Клиника с прекрасными врачами"

"В данном случае действует нормальная социальная справедливость - очередь! Альтернативой является - получение платных услуг в отдельной палате".