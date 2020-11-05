Полицейские Татарстана задержали жителя Перми с 2 кг наркотиков

Сотрудники ГИБДД МВД по Татарстану в Верхнеуслонском районе остановили машину «Мерседес Бенц» под управлением 34-летнего жителя Перми. При досмотре транспорта были обнаружены порошкообразное вещество синтетического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«В ходе исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством. В багажнике полицейские изъяли 4 пакета массой почти 2 кг», - говорится в сообщении.

При этом полицейским мужчина пояснил, что ехал из Москвы в Пермь. В деревне Костино он зашел в лесопосадку, где обнаружил изъятое и положил в багажник, чтобы дома посмотреть содержимое.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.