Повышенный спрос: в Татарстане попросили жителей не закупаться лекарствами впрок

На брифинге в Кабмине Татарстана руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова попросила жителей не закупаться лекарствами впрок.

«Мы фиксируем повышенный ажиотаж, когда люди закупаются препаратами впрок под страхом, что если вдруг они заболеют, их не окажется. Наплыв покупателей приводит к тому, что часть препаратов в некоторых аптеках, действительно, отсутствует», - отметила Галимова.

Напомним, ранее журналист Prokazan прошелся по аптекам и узнал, каких лекарств нет, а также пообщался со специалистом, который объяснил, по какой причине так происходит.

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