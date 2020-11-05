Предприниматель в Татарстане начислял потребителям повышенный тариф за вывоз мусора

Полицейские Татарстана обнаружили факт мошенничества с тарифами на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«С января по декабрь 2018 года, директор ООО начислял повышенный тариф потребителям коммунальной услуги по захоронению ТКО. Как установлено, такой тариф был утвержден для иного регионального оператора. Ущерб организациям, предприятиям и учреждениям Казани составил более 4 млн рублей», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.