Казанский блогер поругалась в сети с завотделением детской больницы №1

В «Инстаграм» известного блогера в Казани Эндже Нармаева произошла словесная перепалка с завотделением детской больницы №1 Ильдусом Лутфуллиным. Девушка опубликовала историю своей знакомой, у которой сын лежат в указанной больнице и пожаловалась, что мальчика плохо кормили и вместо нормальных лекарств ему давали глицин.

На пост отреагировал завотделением больницы.

«Блогер 100-тысячник не вникая в ситуацию, вперемежку с мантами и лапшой, пишет о том, что в первой детской нет лекарств и детей лечат глицином. Я повязан врачебной тайной и не могу что-то комментировать. Зная ситуацию очень хорошо, я могу лишь деликатно сказать, что не согласен и ситуация немного противоположенная», - написал врач.

Также он добавил, что блогер даже не соизволила проверить информацию.

Перепалка продолжилась в сторис, переписку девушка опубликовала. Разговор завершился на том, что врач настоятельно просил блогера проверять поступающую информацию в случае, если она хочет ее разместить на странице.