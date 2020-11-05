В Роспотребнадзоре развеяли миф о пользе чеснока и лука для защиты от инфекций

Употребление в больших количествах лука, чеснока лимона или аскорбиновой кислоты не снижает риск заражения инфекциями, рассказала консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. При этом данные продукты должны быть в рационе, но злоупотреблять ими не стоит.

"Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет", — рассказала Провоторова в интервью РИА "Новости".

Также специалист сообщила, что не существует одного "волшебного" продукта, укрепляющего иммунитет: для здоровья организму необходимо разнообразное питание. В оптимальном рационе должны быть белки, получаемые из мяса и молочных продуктов, свежие овощи, фрукты и зелень, которые содержат необходимые витамины и микроэлементы.

Напомним, что недавно диетолог рассказал, какие продукты защитят от коронавируса.