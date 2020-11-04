Роспотребнадзор РФ рассказал, когда ситуация с COVID-19 вновь стабилизируется до показателей лета

К весне 2021-го года в России ожидается снижение показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом", - рассказал врач.

Он также пояснил, что на стабилизацию заболевания потребуется дополнительное время. Его продолжительность будет зависеть от того, как сознательно люди будут относиться к мерам предосторожности.

Напомним, что ранее в Татарстане число жертв коронавируса достигло 112 человек.