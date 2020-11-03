Должника из Башкирии поймали в Казани при продаже машины

Судебные приставы Татарстана поймали должника из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

«28-летний житель Башкирии задолжал более 360 тысяч рублей по кредитам. Приставы региона установили, что он в Казани. Мужчина пытался продать машину марки BMW, запрет на регистрацию которой был вынесен приставами. Судебные приставы Казани обнаружили объявление о продаже машины и представившись покупателем договорился о встрече», - говорится в сообщении.

На месте встречи, пристав составил акт описи и ареста машины, она была передана кредитной организации.