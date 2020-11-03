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Телеканал ТНТ представил новый, самый сильный сезон

03.11.2020, 15:23 0 prokazan.ru

В 2021 году зрителей ждут продолжения хитов канала и абсолютно новые шоу, комедии и киносериалы

В четверг, 29 октября, телеканал ТНТ провел для рекламодателей традиционную презентацию нового сезона 2021 года, который обещает стать самым сильным. Директор ТНТ Роман Петренко рассказал о том, с какими рейтингами телеканал провожает 2020 год, о планах и сюрпризах года грядущего, а также о том, как ТНТ вернуться на первое место на всем российском телевидении, которое канал занимал 7 лет подряд. Перед началом презентации канал представил гостям мероприятия нового диджитал-аватара ТНТ Аню, которая была создана внутри телеканала и станет его виртуальной звездой. Аня будет продвигать бренды в эфире ТНТ, а также присутствовать во всех соцсетях, и даже в одном из шоу канала – потому что в новой реальности всем нужен свой диджитал-аватар.

ТНТ – первый в прайм-тайм будней

По предварительным итогам 2020 года телеканал ТНТ занял первое место в прайм-тайм будних дней – доля канала составила 13.9%.* «Этой осенью мы начали мощное наступление, и все наши осенние премьеры сработали прекрасно» - рассказал Петренко.

На первом месте с гигантским отрывом от конкурентов оказалась «Ольга» с долей 19.7% (против 10.6 у СТС на втором месте). Причем показатели «Ольги» - самые высокие не только в слоте, но и в целом среди всех сериалов России.

Вторым успешным ситкомом ТНТ стал «Гусар» с Гариком Харламовым – 18.4%* против 10.5% у СТС.

Запущенная в 2020 году линейка киносериалов в 22.00 также принесла телеканалу ТНТ признание аудитории. Лучшими в своих слотах стали сериалы «Игра на выживание» Карена Оганесяна (16.6%) и «Территория» компании Good Story Media (13.2%)*. Среди развлекательных шоу первое место в своем слоте заняла викторина с Павлом Волей «Двое на миллион (15.6%)* и музыкальный проект «Пой без правил» (12.6%)*, а масштабное шоу «Золото» Геленджика» и разговорный проект комиков Talk стали первыми среди молодежи (13.4 и 17.3% соответственно)*.

2021 год будет еще мощнее! А ответ на вопрос, как вернуть каналу лидерство, Роман Петренко рассказал о стратегии в четырех пунктах: увеличить объём премьерного контента, делать ставку на проверенные хиты канала, удвоить объём производства собственных сериалов и увеличить маркетинговые бюджеты.

Продолжения национальных хитов ТНТ

В новом году ТНТ покажет вторые сезоны рейтинговых комедийных сериалов «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Полярный» с Михаилом Пореченковым, «Патриот» с Алексеем Базановым, «ЖУКИ» с Максимом Лагашкиным, «ТРИАДА» с Борисом Дергачевым, «Света с того света» с Марией Машковой, а также «Реальные пацаны», «Ольга» и «Физрук». Кроме того, канал готовит продолжение драматической истории «Мир! Дружба! Жвачка!» с повзрослевшими в девяностых героями.

Также в грядущем сезоне ТНТ готовит сюрприз для своей преданной аудитории: один сиквел и один приквел. Сериал «Универ. Старики» расскажет о новой жизни героев сериала «Универ», которые десять лет взрывали рейтинги канала, повзрослели, обзавелись детьми и стали совсем другими. А сериал «Милиционер с Рублевки» поведает историю молодости Володи Яковлева в девяностые. Главного героя озвучит неподражаемый Сергей Бурунов, а сыграет Артем Сучков.

Лучшие развлекательные шоу: новые сезоны и премьеры

В 2021 году телеканал обещает показать много новых развлекательных шоу. Во-первых, ТНТ продолжит показ своих хитов: это знаменитый «Холостяк» (уже известно, что главным героем шоу, звездным холостяком станет Тимати), «ТАНЦЫ 2.0» - перезапуск любимого миллионами танцевального шоу с новыми правилами, и более романтичная «Битва экстрасенсов» с участием звезд. Кроме того, ТНТ запустит новое шоу «Ты – топ модель» с Александром Гудковым и Анастасией Решетовой, в котором девушки с самой разной, нестандартной внешностью попытаются пробиться на мировую фэшн-арену и заполучить контракт с известным международным брендом. Также Роман Петренко анонсировал запуск большого музыкального шоу – его название пока держится в строжайшем секрете, и еще нескольких премьер.

Новые комедийные сериалы

Сериалы ТНТ Роман Петренко называет противотанковым оружием канала. Например, в 2020 году каждый новый эпизод «Гусара» с Гариком Харламовым и «Ольги» с Яной Трояновой с большим отрывом побеждали любое другое предложения конкурентов, включая каждый зарубежный Кино-хит СТС*. В новом году ТНТ обещает показать 7 новых комедийных сериалов собственного производства – актуальных, честных, развлекательных историй, близких современным зрителям:

«Девушки с Макаровым»


Сериал от создателей «Интернов» об эксцентричном начальнике уголовного розыска и молодых курсантках. В главной роли – Павел Майков.

«Яжотец»

Веб-сериал с Гошей Куценко о том, как мужчина средних лет развелся и решил вести блог про настоящую мужскую жизнь, которая на деле оказывается совсем не такой простой, как учат пацанские паблики.

«Исправление и наказание»

Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку.

«Отпуск»

Сериал с Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом о семье из Норильска, которую ждут безумные каникулы в солнечном Геленджике – одном из самых популярных в 2020 году курорте среди россиян, лишенных зарубежного отдыха.

«Вика-ураган»

Трогательная и романтичная история о девушке с сильным и буйным характером, которая случайно попала в тюрьму, вернулась и обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим. В главной роли – Аглая Тарасова.

«1703»

Сериал, который продолжит вечный спор между Москвой и Петербургом. Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин играют полицейских-напарников с разными взглядами на работу и жизнь.

«18+»

Актуальная и провокационная комедия о том, как семейная пара (Максим Лагашкин и Елена Лядова) подается в вебкам, чтобы расплатиться с долгами. Сериал сделан в совместном производстве с платформой PREMIER.

Киносериалы

В этом году ТНТ показал еще не все большие премьеры – в ноябре начнется показ сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым, который даст единственно верный ответ на главную загадку СССР. В новом сезоне канал продолжит знакомит аудиторию с драматическими, глубокими, экспериментальными историями в разных жанрах.

«Контакт»

Драма отцов и детей в новую эпоху социальных сетей. Отец-одиночка (Павел Майков) отчаянно пытается наладить отношения с дочкой, переживающей трудный подростковый возраст.

«Глитч»

Евгений Стычкин в роли трудного психического пациента, которого посещают галлюцинации. Пилот снял генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн, жанр сериала Роман Петренко обозначил как «майндфак».

В финале презентации Роман Петренко поблагодарил конкурентов за то, что они дали ТНТ возможность разозлиться и тем самым обеспечили большой задел на будущее, чтобы окончательно вернуть себе первое место.

Директор ТНТ Роман Петренко: «Новая панель заставила нас пересмотреть нашу программную стратегию с учётом потребностей малых городов. Конкуренция - это хорошо. Мы стали агрессивнее. В новом году мы покажем еще больше премьер. Наша задача – каждый раз попадать в нерв народа».

* По данным Mediascope, TV Index, Россия 100+,  Все 14-44, 20.00-24.00, 31.08.20-28.09.20

* По данным Mediascope, TV Index, Россия 100+,  Все 14-44, 20.00-20.50, 31.08.20-24.09.20, «Ольга»

* По данным Mediascope, TV Index, Россия 100+,  Все 14-44, 20.00-20.50, 05.10.20, «Гусар»

* По данным Mediascope, TV Index, 22:00:00 - 23:00:00, 14-44 100+, 12.10.2020-15.10.2020, «Территория»

* По данным Mediascope, TV Index, 22:00:00 - 23:00:00, 14-44 100+, 17.09.2020-31.08.2020, «Игра на выживание»

* По данным Mediascope, TV Index, 21-22.00, 31.08–30.09.20, 14-44 100+, «Двое на миллион»

* По данным Mediascope, TV Index, 20 – 21.00, 20.09.20, 14-44 100+, «Пой без правил»

* По данным Mediascope, TV Index, 19-20.00, 13.09–27.09.20, 18-30 100+, «Золото Геленджика»

*По данным Mediascope, TV Index, 23-24.00, 18.10.20, 18-30 100+, Talk

*Сравнение: «Гусар» и «Кино на СТС»

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В Москве беременная женщина застрелила мужа и покончила с собой
21:37, 18.10.2020
Мужчина сбежал из ковидной больницы. Через несколько месяцев его тело нашли в лесу
19:05, 18.10.2020
Россияне назвали странные осложнения, которые вызвал у них коронавирус
11:08, 18.10.2020
Ученые рассказали, обладатели какой группы крови более устойчивы к коронавирусу
17:54, 17.10.2020
Мать в Саратове выкинула из окна двоих детей
09:09, 17.10.2020
В Уфе двое молодых людей отравились угарным газом. Молодой человек погиб
07:12, 16.10.2020
Врач рассказал, как выявить коронавирус при бессимптомном течении
14:41, 15.10.2020
Отчим в Крыму изнасиловал свою 5-летнюю падчерицу, а затем утопил ее в ванной
12:20, 14.10.2020
Российские ученые разработали новое лекарство от коронавируса
09:19, 14.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса
20:51, 13.10.2020
Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске
09:26, 13.10.2020
Академик рассказал, что может победить коронавирус
09:03, 12.10.2020
В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
17:58, 11.10.2020
Стало известно, какие товары после пандемии коронавируса поднимутся в цене
13:54, 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал, когда ожидать нового пика заболеваемости коронаврусом
10:52, 11.10.2020
Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
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