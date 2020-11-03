Мужчина из Казани отсудил у «Бургер Кинга» компенсацию морального вреда из-за сына инвалида

В Казанском суде прошло заседание по гражданскому делу в защиту ребенка-инвалида. В суд обратился отец особенного сына. Об этом сообщается в аккаунте «Юристы Татарстана».

Оказывается, летом 2020 года мужчина вместе с сыном решили пройти в «Бургер Кинг», но здание не было приспособлено для инвалидов. Пандус, угол наклона которого, не позволяет безопасно пройти в здание. А также отсутствовал мужской туалет для категории маломобильных граждан.

На заседании ответчик не признал нарушения законодательства о защите прав инвалидов. Суд удовлетворил иск мужчины. С ответчика взыскана компенсация морального вреда – 4000 рублей, штраф в пользу потребителя – 2000 рублей и компенсация по оплате услуг представителя – 5000 рублей.

Однако мужчина не согласен с маленькой компенсацией и будет обжаловать решение суда.