Замминистра МЧС по Татарстану уволили с должности

Обвиняемого в мошенничестве замминистра МЧС по Татарстану Ильхама Насибуллина уволили с должности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ильхам Насибуллин был уволен с занимаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта 19 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Напомним, с 2013 по 2020 годы - 57-летний замглавы МЧС республики принимал участие в мошеннических действиях. В результате незаконной деятельности злоумышленниками был получен доход в размере более 161 миллиона рублей.