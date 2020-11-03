Эксперт рассказал об опасности поездок в лифте

Риск заражения коронавирусом в лифте существует, если в нем перед этим проехал больной человек. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как пишет «РИА-Новости», если заболевший человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус может оставаться в воздухе, тем более, что помещение не проветривается.

Ранее постановлением Роспотребнадзора России всех граждан обязали носить маски не только в магазинах, общественном транспорте, но и на парковках и в лифтах.

Напомним, на 2 ноября в Татарстане было зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Новых данных еще не поступало.