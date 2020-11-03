Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проанализировал данные приложения «Мегабитус» и определил средний уровень скорости интернета в крупных городах России, в том числе и в Казани.

«Мегабитус» - российский сервис измерения скорости доступа в интернет, выпущенный для смартфонов на Android и iOS в виде мобильного приложения, а также для компьютеров (работает из любого браузера).

В октябре самым быстрым среди операторов с услугой мобильного интернета оказался – «МегаФон».

Итоги исследования

Средняя скорость передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам):

МегаФон – 38,6 Мбит/сек;

МТС – 19,7 Мбит/сек;

«Вымпелком» – 18,4 Мбит/сек;

Tele2 – 14,4 Мбит/сек.

По данным исследования в Казани средняя скорость передачи данных в сети МегаФон составила 43,43 Мбит/сек.

Среди фиксированных операторов лидирует МТС с 67 Мбит/сек, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/сек, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/сек, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/сек.

Максимальная скорость передачи данных (размещение контента от абонента) измерялась только для сотовых сетей:

МегаФон – 229,5 Мбит/сек;

«Вымпелком» – 160,5 Мбит/сек;

МТС – 94,1 Мбит/сек;

Tele2 – 88,4 Мбит/сек.

Этот показатель менее значим, чем средняя скорость, но именно он позволяет оценить технические параметры сети.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных, а также по другим параметрам, описанных ГОСТом. По мере роста популярности «Мегабитуса» география замеров будет охватывать новые, в том числе малые, города.



Результаты включили в себя обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.