Мужчина в Татарстане пытался задушить жену, а после совершил самоубийство

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«20 октября в больницу Кукморского района поступила 53-летняя женщина со следами удушения. В сарае ее дома обнаружено тело 61-летнего мужа, который совершил самоубийство. По версии следствия, мужчина на почве ревности пытался задушить жену проводом. Позже, решив, что она умерла, совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.