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В Татарстане определен победитель проекта «Мама-предприниматель»

02.11.2020, 13:30 0 prokazan.ru

30 октября в Казани прошел финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Юлия Григорьева с проектом «Кошкин дом». В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего проекта.

Финалу предшествовало четырехдневное обучение основам предпринимательства. Из общего числа заявившихся, лишь 35 жительниц Татарстана прошли региональный отборочный тур и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов. В последний день обучения 24 участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых были сервисы по организации семейного отдыха, предоставлению услуг нянь для детей и помощниц по дому, пошиву детской одежды, а также создание арт-пространства, логопедической коробки и другие. Все участницы награждены грамотами.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию.  Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Программа «Мама-предприниматель» – проект огромной социальной значимости. Более половины женщин в России рассматривают для себя возможность заняться предпринимательством, но большинству из них не хватает знаний в этой области или финансовых возможностей. А «Мама-предприниматель» может стать для них трамплином в счастливую жизнь, где не приходится выбирать между семьей и самореализацией. Из года в год мы видим, как благодаря программе сотни женщин обретают финансовую независимость и уверенность в своих силах. Именно поэтому фонд Amway «В ответе за будущее» поддерживает программу «Мама-предприниматель» уже много лет и не намерен прекращать!».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».

Об организаторах

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу Президента РФ как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Основной целью Корпорации является координация оказания поддержки субъектам МСП, в том числе финансовой, маркетинговой, юридической и пр., а также совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Корпорация осуществляет множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как бизнес-навигатор, реестр субъектов МСП в России и многие другие. Так, большую популярность среди владельцев бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, приобрел Бизнес-навигатор МСП. С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое. Подробнее о Корпорации: http://corpmsp.ru/

Фонд Amway «В ответе за будущее»

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был открыт компанией Amway в 2013 году. Одно из важнейших направлений фонда – поддержка малого предпринимательства. С 2013 года совместно с партнерами фонд реализует программу «Мама-предприниматель». Вторая масштабная благотворительная программа Фонда – «С любовью к детям» – направлена на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. В декабре 2019 года фонд запустил новый проект #ЯвОтвете, призванный развивать волонтерство среди сотрудников, дистрибьюторов, партнеров компании. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте в-ответе-за-будущее.рф

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» ведет активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на развитие действующих и создание новых проектов, реализуемых женщинами – Я предпринимателями. Комитет учрежден в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 3 марта 2015 года. Подробнее о деятельности Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: http://womanopora.ru/

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. 1 января 2019 года завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». В результате объединения на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Капитал объединенного банка составил 315 млрд руб. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов. Сеть объединенного банка стала одной из крупнейших в России: 900 офисов и 6 000 банкоматов работают в более чем 250 городах 70 субъектов РФ. Активная клиентская база объединенного банка «Открытие» составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Подробнее: https://www.open.ru/

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19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
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