Решила взять мусоровоз телом: в Казани странный пешеход преградил дорогу технике

Пользователи соцсетей заметили в Дербышках очень странную девушку. Она решила преградить путь мусоровозу в чем мать родила.

«У девушки, похоже, белая горячка, бегает без одежды, не пропускает мусоровоз проехать. Полицейские дали одеяло, скидывает», - написали очевидцы под видео.

Что она хотела добиться таким поведением остается только догадываться. Но успокоить ее смогли только сотрудникам полиции.

Напомним, в выходные мы рассказывали о мужчине, который разгромил кассу в магазине из-за просьбы надеть маску.