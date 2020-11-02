Полицейские накрыли очередной игровой клуб в Казани

В Казани полицейские установили группу лиц, причастных к организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Установлено, что полицейские обнаружили подозреваемых, которые под прикрытием предоставления интернет-услуг оборудовали нежилое помещение, расположенное в одном из районов Казани, компьютерами и проводили азартные игры. С места происшествия было изъято 16 системных блоков, роутер и документы», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Теперь подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.