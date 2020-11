Ученые обнаружили новую болезнь, поражающую мужчин. Умирают почти половина пациентов

Американские ученые обнаружили у мужчин новую смертельную болезнь. От нее умирает 40% пациентов, сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Заболевание ученые назвали VEXAS, оно генетическое и обусловлено мутацией мутации гена UBA1, расположенного на Х-хромосоме. Болезнь приводит к образованию тромбов в сосудах, повторяющимся лихорадкам, поражению легких и появлению полостей в миелоидных клетках.

Опасность болезни для мужчин заключается в том, что у них одна Х-хромосома, поэтому мутация серьезно сказывается на их здоровье, в отличие от женщин, у которых данных хромосомы две и мутация не наносит такого вреда.

На сегодняшний день болезнь сложно диагностировать, так как ее симптомы схожи с признаками ряда других патологий, а ни одно из известных лекарств ее не лечит.