Мужчина в маске деда Мороза из ревности устроил взрыв на рынке

В городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал на рынке гранату. Об этом сообщает Следком региона.

Известно, что 43-летний мужчина для выяснения отношений пришел на "Рынок Октябрьский". С собой у него была граната, которая сдетонировала в процессе конфликта. Пострадали три человека, один из которых - сам подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Как пишет Mash, причиной выяснения отношений на рынке стала ревность, а сам мужчина пришел на рынок в маске Деда Мороза.