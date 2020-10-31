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Фото: ярославскийрегион.рф

Задержанного начальника отдела полиции Казани уволили из МВД

31.10.2020, 16:51 385 3 prokazan.ru

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» уволили из органов внутренних дел.

«Все соответствующие материалы направлены в Департамент государственной службы и кадров МВД России», - пишет пресс-служба.

Как сообщает «Интерфакс», ранее объявленный в розыск экс-начальник отдела полиции был задержан в поселке под Казанью. Он подозревается в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее, был задержан замначальника указанного отдела полиции, он также подозревается в получении взятки. 

 

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комментарии

Русский обыватель
0
31 октября 2020
16:53
Наша инициативная группа совместно со штабом Алексея подготовила совместный сбор денег на создание вакцины от Covid-19, все собранные деньги мы перечислим всем европейским производителям и испытателям лекарства чтобы ускорить процесс ее создания и чтобы
выпустили не в виде инъекции, а в более щадящей и гуманной форме - в виде ректальной свечи. Это будет безопаснее для всех детей и пожилых граждан а так же мужчин! Вот мой номер банковской карты если тоже хочешь поучаствовать и если тоже не доверяешь уже готовой российской вакцине: 5469 4000 3966 7949
Горожанин
0
31 октября 2020
17:08
Кучно пошли , избавляемся от смутьянов в оганах.
Сэр Гей
0
31 октября 2020
17:13
А можно сделать в виде фаллоса сосательную конфету?
В ответ на комментарий пользователя
Наша инициативная группа совместно со штабом Алексея подготовила совместный сбор денег на создание вакцины от Covid-19, все собранные деньги мы перечислим всем европейским производителям и испытателям лекарства чтобы ускорить процесс ее создания и чтобы
выпустили не в виде инъекции, а в более щадящей и гуманной форме - в виде ректальной свечи. Это будет безопаснее для всех детей и пожилых граждан а так же мужчин! Вот мой номер банковской карты если тоже хочешь поучаствовать и если тоже не доверяешь уже готовой российской вакцине: 5469 4000 3966 7949
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