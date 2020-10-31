Задержанного начальника отдела полиции Казани уволили из МВД

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» уволили из органов внутренних дел.

«Все соответствующие материалы направлены в Департамент государственной службы и кадров МВД России», - пишет пресс-служба.

Как сообщает «Интерфакс», ранее объявленный в розыск экс-начальник отдела полиции был задержан в поселке под Казанью. Он подозревается в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее, был задержан замначальника указанного отдела полиции, он также подозревается в получении взятки.