Задержанного начальника отдела полиции Казани уволили из МВД

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» уволили из органов внутренних дел.
«Все соответствующие материалы направлены в Департамент государственной службы и кадров МВД России», - пишет пресс-служба.
Как сообщает «Интерфакс», ранее объявленный в розыск экс-начальник отдела полиции был задержан в поселке под Казанью. Он подозревается в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Ранее, был задержан замначальника указанного отдела полиции, он также подозревается в получении взятки.
комментарии
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выпустили не в виде инъекции, а в более щадящей и гуманной форме - в виде ректальной свечи. Это будет безопаснее для всех детей и пожилых граждан а так же мужчин! Вот мой номер банковской карты если тоже хочешь поучаствовать и если тоже не доверяешь уже готовой российской вакцине: 5469 4000 3966 7949