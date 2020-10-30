Главное за день Татарстане: уточнения по ограничениям, несостоявшийся теракт, суды директоров ПАТП

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина уточнила, каких заведений касаются новые ограничения из-за коронавируса (или нет...) она так и сказала.

30 октября утром обрушились новости о ночном нападении на отдел полиции в Кукморе. В пресс-службе МВД рассказали, что 16-летний подросток сначала попытался сжечь отдел, а потом и вовсе напал на одного из сотрудников. И не оставил его коллеге выбор - было применено табельное оружие. Подросток мертв, полицейский в больнице, общественность потрясена.

Вот уже несколько раз судебные заседания по делам директоров ПАТП переносятся. Причиной называют болезнь судей (коронавирус же, здоровье прежде всего). Но нашелся человек, который рассказал истинную причину переноса заседаний и это точно не болезнь.