В Кремле предупредили региональных властей, что зарплаты медработников должны быть в приоритете

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для региональных властей вопрос зарплат медработников должен быть приоритетным.

«Регион должен регулировать в зависимости от возможностей. Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и могут их использовать», - цитируют «Известия» пресс-секретаря.

Также он поблагодарил медиков за работу в таком режиме. Как сообщалось ранее правительство России выделило около 25 млрд рублей на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

28 октября президент Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19.