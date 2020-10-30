Наверх

Новости Казани и РТ

21:14, сегодня
Главное за день Татарстане: уточнения по ограничениям, несостоявшийся теракт, суды директоров ПАТП
20:50, сегодня
Муфтий Татарстана прокомментировал несостоявшийся теракт 16-летнего подростка
20:24, сегодня
В Кремле предупредили региональных властей, что зарплаты медработников должны быть в приоритете
09:40, 28.10.2020
«Баланс во всем – не только на льду»: большое интервью с Алексеем Ягудиным
19:45, сегодня
Сбежавшие от страха подростки и следователь за решеткой: итоги дня в Челнах
19:11, сегодня
Командир роты Казанского танкового училища похитил топливо на сумму более 200 тысяч рублей
18:39, сегодня
«Они надеются, что отмажутся»: в Казани суды директоров ПАТП-4 откладываются из-за болезней судей
17:19, сегодня
Стало известно, как себя чувствует полицейский, которого порезал 16-летний подросток в Татарстане
16:53, сегодня
Торговые сети работают без перебоев: россиян убеждают, что покупать продукты впрок нет смысла
16:37, сегодня
«А чем мы хуже?»: в Татарстане женское сообщество просит запустить в метро «женские» вагоны
16:18, сегодня
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в выходные
15:36, сегодня
Более 70% жителей России боится потерять работу в следующем году
15:16, сегодня
Женщина, которая устроила взрыв в казанской квартире, оказалась больна
15:01, сегодня
Получить консультацию при поступлении в Вятский государственный университет можно через Call-центр
14:50, сегодня
Житель Татарстана устроил пикет, чтобы восстановить справедливость
14:30, сегодня
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%
14:23, сегодня
Специалисты рассказали о главной опасности вейпов и электронных сигарет
13:52, сегодня
Военнослужащий Казанского танкового училища устроил драку
13:22, сегодня
Бабуля-блогер: в автобусе Казани пенсионерка устроила представление, отказавшись надеть маску
13:00, сегодня
В Татарстане увеличилось количество «четких» звонков
12:47, сегодня
Террористический акт? В Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции
12:22, сегодня
Владимир Жириновский прокомментировал нападение подростка на отдел полиции в Татарстане
11:44, сегодня
Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом в Татарстане
11:37, сегодня
Участники инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят инвестиционные стратегии на 2021 год
11:34, сегодня
Ангелина Миримская: «Все мы немного Иванько»
11:15, сегодня
Появились подробности жизни подростка, которого застрелили полицейские в Татарстане
10:55, сегодня
В Челнах потеряли двух мальчиков: они напроказничали в школе и боялись идти домой
10:44, сегодня
В Роспотребнадзоре Татарстана уточнили, каких заведений касаются новые ограничения
10:09, сегодня
ВТБ: выдачи ипотеки уже превысили значения всего 2019 года
09:41, сегодня
Сотрудники ОМВД Татарстана застрелили подростка, напавшего на отдел полиции с криками «Аллах Акбар»
09:00, сегодня
Анна Кантер-Амелькина признана лучшим российским директором по общественным и корпоративным связям
08:32, сегодня
Директор госучреждения в Татарстане выписывал премии за работы, которых не было
21:14, 29.10.2020
Итоги дня в Татарстане: новые ограничения из-за ковида, новогодние корпоративы, покойница в полиции
20:56, 29.10.2020
В Госдуме предложили начислять пенсии «по рангам» и вернуть отчисления с зарплат
20:48, 29.10.2020
Новые ограничения ввели в Татарстане из-за ухудшения обстановки с коронавирусом
20:28, 29.10.2020
В «Яндекс.Такси» рассказали подробности инцидента с неудавшимся самоубийством
20:21, 29.10.2020
У одного из членов совета директоров компании «Сибантрацит» нашли наркотики
18:58, 29.10.2020
Ветеран с раком без лечения и Агина Алтынбаева против крохоборов: итоги дня в Челнах
18:54, 29.10.2020
Штаб Навального в Казани опубликовал новое расследование о полигоне, который травит местных жителей
18:14, 29.10.2020
Драка подростков с полицейскими в Нижнекамске попала на видео: мальчик прокусил сопернице ногу
17:28, 29.10.2020
Какие направления в пандемию выбирают абоненты Tele2
17:28, 29.10.2020
Билайн Бизнес запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес»
17:04, 29.10.2020
Должникам в Татарстане не будут предоставлять соцльготы
16:58, 29.10.2020
Мэр Уфы умер от последствий коронавируса
16:11, 29.10.2020
Жительницу Татарстана осудят за избиение 11-летней дочери
15:48, 29.10.2020
«Это полнейший бред!»: под Казанью на трассе столб стоит посередине дороги
15:06, 29.10.2020
Переход на прямые выплаты россиянам от ФСС может привести к нехватке денег на оплату больничных
15:05, 29.10.2020
«Когда увидела чек, пошатнулась»: во сколько жительнице Казани обошлось лечение от коронавируса
14:53, 29.10.2020
«Это такое отношение к ветерану?»: старика из Челнов в больнице не лечат от коронавируса
14:36, 29.10.2020
В Татарстане рассказали, разрешат ли проводить новогодние корпоративы в этом году
14:01, 29.10.2020
С заботой об абонентах: Билайн сделал оплату газа удобнее
13:57, 29.10.2020
Грузчика в Татарстане убило 600-килограммовой упаковкой с алюминиевыми брусками
13:44, 29.10.2020
Мужчина в Казани, угрожая убийством, надругался над 20-летней девушкой
13:11, 29.10.2020
Строители в Казани начали прокладывать тоннель для второй ветки метро
13:08, 29.10.2020
Банк «Открытие» предлагает новую Opencard ПЛЮС Visa для статусных клиентов
12:57, 29.10.2020
Татарстанец выманивал у незнакомых девушек эротические фото и рассылал их по всему интернету
12:34, 29.10.2020
Очевидцы: тело мужчины нашли около многоэтажки в Казани
12:18, 29.10.2020
Коронавирус в Татарстане: заразились еще 46 человек, треть из них в больнице
11:47, 29.10.2020
Инфекционист Минздрава России рассказал, когда завершится активность коронавируса
11:04, 29.10.2020
Полицейские Казани закрыли несколько подпольных игровых клубов
10:36, 29.10.2020
«Башкортостан - Татарстан кричу, что яратам»: Элвин Грей выпустил новый танцевальный клип
10:18, 29.10.2020
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
10:15, 29.10.2020
Кожаные изделия: главные достоинства
09:30, 29.10.2020
ВТБ в Татарстане выдал 5,6 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой
09:25, 29.10.2020
Покойница пришла в отдел полиции Казани
09:10, 29.10.2020
В Казани по улицам разгуливает енот. Он сбежал от хозяев
08:38, 29.10.2020
Казань назвали мегаполисом с лучшей экологией
08:02, 29.10.2020
Лига Чемпионов под угрозой. Но так ли реально создание футбольной Суперлиги?
19:45, 28.10.2020
Пьяные угонщики на крыше и полицейские без денег: итоги дня в Челнах
19:19, 28.10.2020
«Земля под нами продана»: в Татарстане у семьи с инвалидом отобрали участок
16:04, 28.10.2020
Пьяные угонщики из Челнов не смогли завести автомобиль и решили на нем попрыгать
10:29, 28.10.2020
Из одного кармана в другой: у челнинских полицейских забрали 105 долларов от продажи матрешек
09:40, 28.10.2020
В Челнах «Лада Гранта» перевернулась на крышу от столкновения
07:39, 28.10.2020
«Жалкие моральные уродцы»: муфтий Татарстана охарактеризовал тех, кто оскорбляет мусульман
20:30, 27.10.2020
Подросток умер у школы, а 70-летний челнинец устроил массовую аварию: итоги дня в Челнах
17:50, 27.10.2020
Подросток из Челнов умер около школы
13:16, 27.10.2020
70-летний челнинец устроил тройное ДТП. Один из пострадавших в реанимации
10:20, 27.10.2020
Педагог из Татарстана заставила «отвечать за базар» и назвала «скотиной» ученика из-за куска хлеба
07:14, 27.10.2020
Дальнобойщик из Татарстана насмерть сбил человека в Тюменской области
21:40, 26.10.2020
В Татарстане будут судить мужчину за 198 случаев изнасилования падчерицы
17:52, 26.10.2020
Понедельник в Челнах: смерть педагога, мужчина сломал руку сожительнице, права в инстаграме
14:47, 26.10.2020
Челнинка полгода ездила с водительскими правами, купленным в инстаграме
12:58, 26.10.2020
Недовольный челнинец сломал сожительнице руку за опоздание
12:08, 26.10.2020
Женщина в Челнах зарезала своего возлюбленного за то, что тот ее ударил
17:55, 25.10.2020
В Челнах пенсионерка пожертвовала 200 тыс. рублей на строительство мечети
15:47, 25.10.2020
В Челнах зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи
10:55, 25.10.2020
В Челнах смертность от коронавируса отличается от данных Минздрава Татарстана
Фото: lenta.ru

В Кремле предупредили региональных властей, что зарплаты медработников должны быть в приоритете

30.10.2020, 20:24 16 0 prokazan.ru

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для региональных властей вопрос зарплат медработников должен быть приоритетным.

«Регион должен регулировать в зависимости от возможностей. Регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и могут их использовать», - цитируют «Известия» пресс-секретаря.

Также он поблагодарил медиков за работу в таком режиме. Как сообщалось ранее правительство России выделило около 25 млрд рублей на выплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

28 октября президент Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19.

 

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Новости России Коронавирус Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Главное за день Татарстане: уточнения по ограничениям, несостоявшийся теракт, суды директоров ПАТП
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
Муфтий Татарстана прокомментировал несостоявшийся теракт 16-летнего подростка
Врач рассказала, когда заболевший коронавирусом максимально заразен
Командир роты Казанского танкового училища похитил топливо на сумму более 200 тысяч рублей
Стало известно, как себя чувствует полицейский, которого порезал 16-летний подросток в Татарстане
Торговые сети работают без перебоев: россиян убеждают, что покупать продукты впрок нет смысла
«А чем мы хуже?»: в Татарстане женское сообщество просит запустить в метро «женские» вагоны
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана в выходные
Более 70% жителей России боится потерять работу в следующем году
Женщина, которая устроила взрыв в казанской квартире, оказалась больна
Житель Татарстана устроил пикет, чтобы восстановить справедливость
Специалисты рассказали о главной опасности вейпов и электронных сигарет
Военнослужащий Казанского танкового училища устроил драку
Бабуля-блогер: в автобусе Казани пенсионерка устроила представление, отказавшись надеть маску
Террористический акт? В Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения на отдел полиции
Владимир Жириновский прокомментировал нападение подростка на отдел полиции в Татарстане
Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом в Татарстане
Появились подробности жизни подростка, которого застрелили полицейские в Татарстане
В Роспотребнадзоре Татарстана уточнили, каких заведений касаются новые ограничения
Сотрудники ОМВД Татарстана застрелили подростка, напавшего на отдел полиции с криками «Аллах Акбар»
Итоги дня в Татарстане: новые ограничения из-за ковида, новогодние корпоративы, покойница в полиции
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:39, сегодня
Женщина рассказала на видео, что не может получить лечение от коронавируса и умерла
11:53, сегодня
Мужчина зарубил жену топором за отказ приготовить обед
10:19, 26.10.2020
Что из себя представляет казанская молодежь: потерянное поколение или за ними будущее?
19:35, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, при каких условиях «коронавирусных» пациентов будут лечить дома
15:43, 29.10.2020
Мужчина три года насиловал дочь на камеру и выкладывал видео в интернет
11:12, 29.10.2020
Мужчина угрожал поджечь себя у офиса Яндекс-такси из-за долгов по зарплате
10:42, 29.10.2020
В Минздраве рассказали, когда заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад
16:57, 28.10.2020
Врач рассказал, какие продукты защитят от коронавируса
13:08, 28.10.2020
Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру, которая катала его на мотоцикле
09:17, 26.10.2020
Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус
13:55, 25.10.2020
Теперь в России можно будет использовать ВУ для подтверждение личности
13:46, 24.10.2020
В России разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
08:45, 24.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда распространение коронавиуса пойдет на спад
08:56, 23.10.2020
Мать из Челябинска выбросила труп ребенка, а затем сообщила, что его украли
16:17, 22.10.2020
Госдума «заморозит» накопительную пенсию россиян
14:19, 22.10.2020
Трупы умерших от коронавируса нашли в подвале больницы Барнаула
10:48, 22.10.2020
Житель Мордовии пробрался в бюстгальтер пенсионерки, чтобы совершить кражу
08:45, 22.10.2020
Депутат, участвовавший в испытаниях вакцины от коронавируса, заболел COVID-19
19:58, 21.10.2020
Стало известно, когда в России произойдет естественный спад заболеваемости коронавирусом
09:42, 21.10.2020
Вирусолог рассказал, кому не поможет вакцина от коронавируса
18:18, 20.10.2020
Вторник в Челнах: народ «ненавидит» антиковидные меры,а пьяный водитель потерпел неудачу
17:44, 20.10.2020
Мужчина из Нижнего Тагила стрелял по банкам и застрелил 8-летнего мальчика
16:37, 20.10.2020
В Минздраве рассказали, у кого хуже всех вырабатываются антитела к коронавирусу
12:09, 20.10.2020
Гастарбайтеры изнасиловали 14-летнюю школьницу в центре Москвы
11:38, 20.10.2020
Вирусолог рассказал о последствиях коронавируса, которые сохраняются и после выздоровления
12:34, 19.10.2020
В Москве беременная женщина застрелила мужа и покончила с собой
21:37, 18.10.2020
Мужчина сбежал из ковидной больницы. Через несколько месяцев его тело нашли в лесу
19:05, 18.10.2020
Россияне назвали странные осложнения, которые вызвал у них коронавирус
11:08, 18.10.2020
Ученые рассказали, обладатели какой группы крови более устойчивы к коронавирусу
17:54, 17.10.2020
Мать в Саратове выкинула из окна двоих детей
09:09, 17.10.2020
В Уфе двое молодых людей отравились угарным газом. Молодой человек погиб
07:12, 16.10.2020
Врач рассказал, как выявить коронавирус при бессимптомном течении
14:41, 15.10.2020
Отчим в Крыму изнасиловал свою 5-летнюю падчерицу, а затем утопил ее в ванной
12:20, 14.10.2020
Российские ученые разработали новое лекарство от коронавируса
09:19, 14.10.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса
20:51, 13.10.2020
Пожарная машина насмерть сбила ребенка в Архангельске
09:26, 13.10.2020
Академик рассказал, что может победить коронавирус
09:03, 12.10.2020
В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
17:58, 11.10.2020
Стало известно, какие товары после пандемии коронавируса поднимутся в цене
13:54, 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал, когда ожидать нового пика заболеваемости коронаврусом
10:52, 11.10.2020
Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться