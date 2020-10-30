Командир роты Казанского танкового училища похитил топливо на сумму более 200 тысяч рублей

Следователи завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении командира роты учебно-боевых машин Казанского танкового училища Ильдара Суслина. Он обвиняется в хищении топлива на сумму более 200 тысяч рублей, а также в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СО СК России.

«Установлено, что с 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года на территории училища с использованием своего служебного положения похитил топливо на сумму 240 тысяч рублей. Также с 20 января по 28 февраля 2020 года, являясь должностным лицом, совершил служебный подлог – вносил в путевые листы ложные сведения о потраченном топливе», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело в скором времени направят в суд.