Торговые сети работают без перебоев: россиян убеждают, что покупать продукты впрок нет смысла

Эксперт Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский сообщил, что покупать продукты впрок нет никакого смысла. Тема поднялась, потому что согласно опросу треть респондентов снова начали закупаться.

«Торговые сети работают ритмично, перебоев в какими-то товарными позициями не предвидится. Сельскохозяйственный сезон был успешным, а значит, страна обеспечила себя всем необходимым», - цитируют «Известия» эксперта.

При этом он отметил, что бояться подорожания не стоит, так как цены контролируются государством. На случай, если вся семья заболела и возможности выйти в магазин нет, есть доставки из магазинов и службы соцзащиты.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом.