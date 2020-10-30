Более 70% жителей России боится потерять работу в следующем году

Согласно опросу, более 75% россиян боятся потерять работу в следующем году. Опрос проводится в 27 странах.

Как пишут «Известия» после россиян опасаются остаться без работы жители Испании (73%), далее идут жители Малайзии (71%). Меньше всего переживают жители Германии – 26%, Швеции – 30% и Нидерландов – 36%.

Эксперты считают, что переживают те, кто работает в секторе малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса они оказались под ударом. Представители бизнеса считают, что ситуацию может исправить создание профильного органа, который будет курировать эту сферу экономики.