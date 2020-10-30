Житель Татарстана устроил пикет, чтобы восстановить справедливость

К главе следкома Татарстана Липскому обратился местный житель с одиночным пикетом. Корреспондент Prokazan пообщался с мужчиной и узнал, что он требует.

Павел Железняк рассказал, что его детей забрали и передали их «алкашам и педофилу». По его словам дети не ходят в школу и не получают медпомощь. Мужчина хочет, чтобы отчима его детей наказали за педофилию именно с этим требованием он пришел к Липскому.

Как позже сообщил мужчина, он поговорил с главой следкома и он попросил разобраться в ситуации и защитить интересы своих детей.