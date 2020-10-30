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«Спартак» - «Ростов»: прогноз на поединок чемпионата России – 31 октября 2020

30.10.2020, 08:00 0 prokazan.ru

Прогнозируем победу Спартака с минусовой форой над Ростовом в Москве. Почему победит Спартак.

31 октября в Москве пройдет принципиальный футбольный поединок. На идеальный газон "Открытие Арена" выбегут "Спартак" и "Ростов". Впервые за долгое время "красно-белые" начинают поединок в ранге лидера российской лиги.

Для наставника ростовчан Валерия Карпина поединок с "красно-белыми" принципиальный. Он несколько сезонов тренировал Спартак. Кто же одержит верх в самом главном поединке 13-го тура?

Спартак

Москвичи выбились в единоличные лидеры чемпионата. Спартаковцы имеют отличную стартовую позицию для лидерства. Они готовятся к поединкам в спокойном недельном цикле, поскольку в этом сезоне не участвуют в еврокубковых состязаниях.

Это огромное преимущество над конкурентами. Не могут восстановить силы все команды, которые участвуют в Лиге Чемпионов. Потерпели поражения главные конкуренты "Спартака" в лиге:

- "Краснодар";

- "железнодорожники";

- "Зенит".

С краснодарскими "быками" разобрались сами "красно-белые", обыграв их на выезде 1:3. Отлично сыграли страйкеры москвичей и Виктор Мозес. Мощный нигериец растерзал оппонента на правом фланге и забил очень шикарный, "породистый" гол. 

Когда Мозес окончательно наберет форму и сыграется с партнерами, Доменико Тедеско получит супер усиление.

Ростов

Ростовский клуб провел большую распродажу основных игроков. Это явилось следствием вылета из Лиги Европы. Руководство клуба решило продать игроков на пике стоимости. Они предпочитают искать таланты, раскручивать их игровой потенциал и перепродавать с "большим наваром". Из игроков "на продажу" в клубе пока остается Норман.

После нынешней распродажи Валерию Карпину выпала тяжелая миссия - создавать команду практически заново. Тренер пробует новые сочетания в атакующей линии и защите. Отсюда нестабильные результаты. Домашнее поражение от "Химок" только этим и можно объяснить. Работы у тренера много, но в этом сезоне цель "Ростова" избежать борьбы за выживание.

Прогноз

Спартаковцы показывают сейчас самый содержательный футбол в РПЛ. В каждой линии есть игроки-лидеры. В отличной форме нападающие, особенно Понсе.

"Спартак" одержит победу над обескровленным "Ростовом" с разницей в два-три мяча. Рекомендуем ставить на П1 с форой (минус 1) в букмекерской конторе БК Vbet. В линии букмекерской фирмы на этот исход предлагают коэффициент 2.49. При этом стоит учитывать средний уровень маржи бк в пять процентов.

 

 

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