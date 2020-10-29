В «Яндекс.Такси» рассказали подробности инцидента с неудавшимся самоубийством

29 октября в офис «ЯТакси» пришел мужчина и начал угрожать самоубийством. Он требовал разговора с руководством сервиса.

Как сообщают «Известия» мужчина раньше работал таксистом, но он поругался с руководством из-за того, что ему не платили зарплату, а позже и вовсе отключили от сервиса. Задержанный рассказал, что его блокируют не первый раз.

По информации «Яндекс.Такси» водитель не был заблокирован, он работал на линии в сентябре и октябре. При этом всю зарплату ему выплатили в срок. Компания не будет настаивать на аресте водителя.