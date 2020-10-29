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Фото: pixabay.com

Инфекционист Минздрава России рассказал, когда завершится активность коронавируса

29.10.2020, 11:47 147 0 prokazan.ru

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что через три недели активный рост новых случаев коронавируса может завершится.

«Сейчас активность прироста ковида будет более длительной, если сравнивать с первой волной, так как вирус обрел масштабность. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», - цитируют «Известия» профессора.

На вопрос о вероятности новых волн заболевания спикер не ответил, так как мир впервые столкнулся с коронавирусом, который развивается вместе с эпидсезоном ОРВИ.

«Не ясно, как будет развиваться ситуация дальше», - отметил инфекционист.

Напомним, в Татарстане за прошлые сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Татарстан остается одним из регионов, где самый низкий прирост заболевших. 

 

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