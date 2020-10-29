Инфекционист Минздрава России рассказал, когда завершится активность коронавируса

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что через три недели активный рост новых случаев коронавируса может завершится.

«Сейчас активность прироста ковида будет более длительной, если сравнивать с первой волной, так как вирус обрел масштабность. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», - цитируют «Известия» профессора.

На вопрос о вероятности новых волн заболевания спикер не ответил, так как мир впервые столкнулся с коронавирусом, который развивается вместе с эпидсезоном ОРВИ.

«Не ясно, как будет развиваться ситуация дальше», - отметил инфекционист.

Напомним, в Татарстане за прошлые сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Татарстан остается одним из регионов, где самый низкий прирост заболевших.