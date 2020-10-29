Казань назвали мегаполисом с лучшей экологией

Казань и Тюмень вошли в число мегаполисов с лучшей экологией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса Superjob. Городами с худшей экологической ситуацией были названы Тольятти и Рязань.

В опросе принимали участие жители Москвы и Петербурга - по 1,5 тысячи представителей экономически активной части населения, по тысяче из городов-миллионников и по 700 - из городов с населением от 500 тысяч человек. Оценка экологии в городах проводилась в целом и по отдельным факторам, таким как качество воздуха, воды, продуктов питания и чистота.

Добавим, что среди татарстанских городов с хорошей экологией отметились и Набережные Челны: жители признали, что здесь качественные продукты, а власти хорошо справляются с утилизацией мусора.

Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, как проходит мусорная реформа в Татарстане, за что платят жители республики и куда уходят их деньги.