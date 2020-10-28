14-летняя школьница в Новосибирске родила ребенка и положила его в морозилку

В селе под Новосибирском следователи проводят проверку из-за смерти младенца. Как оказалось, его родила 14-летняя школьница и положила в морозилку.

По словам матери девочки, она не знала, что дочь беременна. Когда ребенку стало плохо, она подумала, что у дочери аппендицит.

Как пишут «РИА-Новости», школьница рассказала обо всем фельдшеру. На данный момент она находится в больнице с большой кровопотерей, в тяжелом состоянии. Также сообщается, что девочка находилась на учете в ПДН, гуляла по ночам и нарушала дисциплину, не ходила на уроки. При этом она живет в полной семье, а ее мать говорит, что в последнее время дочь всегда была дома.