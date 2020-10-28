Стало известно, что в Татарстане более половины заражений коронавирусом происходит на работе

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что больше половины случаев заражения коронавирусом (51%) – происходят на работе.

«Если в сентябре в основной массе распространение заболевания проходило среди тесных контактов в быту 47%, в трудовых коллективах было 44%, то сейчас структура поменялась: в быту заражения составляют 39% и через трудовые коллективы - 51%», - отметила спикер.

В свою очередь работодателей и сотрудников попросили соблюдать все меры профилактики и не собираться коллективом. А также не игнорировать утренние фильтры, измерять температуру и при признаках ОРВИ оставаться дома.

В течение дня сотрудникам также рекомендовано проветривать помещения, соблюдать дистанцию и режим уборки.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавиурсом.